الطب البشري 85%.. خفض الحد الأدنى لكليات الجامعات الخاصة والأهلية





هنـــــــــــــــــــــــــــــــا. كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني من





وأشار البيان، إلى أنه سوف يعلن الموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية مساء غد الأربعاء، موعد إتاحة الفرصة للطلاب الذين تقدموا من قبل للتنسيق بهذه الجامعات؛ لتعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل.



