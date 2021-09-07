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الطب البشري 85%.. خفض الحد الأدنى لكليات الجامعات الخاصة والأهلية
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:58 م
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قررت في اجتماعها مساء اليوم برئاسة الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى، حتى الخامسة من مساء السبت القادم، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة، من خلال الموقع الإلكتروني من هنـــــــــــا
كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.
وأشار البيان، إلى أنه سوف يعلن الموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية مساء غد الأربعاء، موعد إتاحة الفرصة للطلاب الذين تقدموا من قبل للتنسيق بهذه الجامعات؛ لتعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل.