صبا مبارك تشارك جمهورها إطلالتها في مهرجان فينيسيا

شاركت الفنانة صبا مبارك عدد من الصور، لإطلالتها بمهرجان فينيسيا، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "مبارك" بفستان طويل وأنيق به عدد من الألوان، كما اعتمدت على الميك أب الهادئ، وكتبت تعليقا قائله: "متعة ارتداء الملابس فن".



يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.



