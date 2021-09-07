Advertisements

صبا مبارك تشارك جمهورها إطلالتها في مهرجان فينيسيا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة صبا مبارك عدد من الصور، لإطلالتها بمهرجان فينيسيا، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مبارك" بفستان طويل وأنيق به عدد من الألوان، كما اعتمدت على الميك أب الهادئ، وكتبت تعليقا قائله: "متعة ارتداء الملابس فن".

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

صبا مبارك تشارك جمهورها إطلالتها في مهرجان فينيسيا
صبا مبارك تشارك جمهورها إطلالتها في مهرجان فينيسيا
صبا مبارك تشارك جمهورها إطلالتها في مهرجان فينيسيا
صبا مبارك تشارك جمهورها إطلالتها في مهرجان فينيسيا
صبا مبارك تشارك جمهورها إطلالتها في مهرجان فينيسيا
صبا مبارك تشارك جمهورها إطلالتها في مهرجان فينيسيا

أخبار تهمك

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ أقل من ساعتين

تعرف على صفقات الزمالك والراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 12 دقيقة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الخامسة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

05:46 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

04:00 م

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements