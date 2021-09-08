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4 أسباب تكشف أهمية قانون المخلفات الجديد

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:00 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن أهمية قانون المخلفات الذي يوضح الأدوار والمسؤوليات بين الحكومة والمواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص. مؤكدة أنه جرى التصديق عليه من رئيس الجمهورية أكتوبر العام الماضى، وجرى الانتهاء من اللائحة التنفيذية وإرسالها إلى مجلس الوزراء وجار مناقشتها.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أهمية قانون المخلفات الجديد:

١- يتيح الفرصة لشركات القطاع الخاص للعمل بالمنظومة ويوفر الحافز لها.

٢- تحفيز المستثمرين يى هذا المجال، حيث جرى اعتماد تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة واعتماد المحافظات التى سيُقام بها مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة.

٣- كما تكمن أيضًا أهمية قانون المخلفات في استدامة أنشطة الارتقاء بالمنظومة المتكاملة للمخلفات.

٤- القانون يوضح الأدوار والمسؤوليات بين الحكومة والمواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

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ياسمين فؤاد قانون المخلفات بوابة الفجر الفجر

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