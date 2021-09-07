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مجدي صبحي يوجه رسالة شكر لوزيرة الثقافة.. تفاصيل

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
وجه الفنان مجدي صبحي رسالة لوزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "مجدي" قائلا: "في حدث فريد أن وزيرة ثقافة مصر تهتم بالمسرح المصري وتحضر عروضه وتهتم بما يقدم وتشجع قيادات القطاعات والممثلين وكل القائمين عليه تحياتي لكي سيدتي الدكتورة إيناس عبد الدايم".

يذكر أن مجدي صبحي قد تعرض مؤخرا لوعكة صحية، أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات مما آثار قلق جمهوره.

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