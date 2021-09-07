الاتحاد الإسباني يقرر تأجيل مباراتي إشبيلية أمام برشلونة وفياريال ضد ألافيس

قرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا تأجيل مباراتي إشبيلية مع برشلونة وفياريال مع ألافيس، استجابة لطلب رئيس الاتحاد الإسباني خابيير تيباس، على خلفية مباريات (كونميبول) والتي تحول دون وصول اللاعبين من أمريكا الجنوبية من هذه الفرق والمستدعين لمنتخبات بلادهم في أفضل حالة مع أنديتهم.









وكان من المنتظر إقامة هاتين المباراتين مطلع الأسبوع المقبل، وتعذر إجراء اللقاءين منتصف ذلك الأسبوع نظراً لأن برشلونة وفياريال يخوضان مواجهات في دوري الأبطال.