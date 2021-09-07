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تعرف على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي حتى الآن

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
نجح مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في إبرام عدة صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، تدعيم صفوف الفريق بصفقات مدوية من أجل استمرار حصد البطولات، خاصةً بعد خسارة لقب الدوري المصري الموسم المنتهي.

ووقع النادي الأهلي بصورة رسمية مع كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم برايتون الإنجليزي والموزيمبيقي لويس ميكسوني مهاجم سيمبا التنزاني وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل وحسام حسن مهاجم سموحة السكندري.

كما تعاقد المارد الأحمر مع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي.

من ناحية أخرى استعاد النادي الأهلي خدمات كل من أحمد عبدالقادر المعار إلى سموحة السكندري وعمار حمدي المعار إلى الاتحاد السكندري، بعد نهاية فترة الإعارة.


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