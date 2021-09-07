تعرف على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي حتى الآن

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تعرف على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي حتى الآن
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:30 م
محمد الصو
نجح مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في إبرام عدة صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويسعى المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، تدعيم صفوف الفريق بصفقات مدوية من أجل استمرار حصد البطولات، خاصةً بعد خسارة لقب الدوري المصري الموسم المنتهي.
ووقع النادي الأهلي بصورة رسمية مع كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم برايتون الإنجليزي والموزيمبيقي لويس ميكسوني مهاجم سيمبا التنزاني وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل وحسام حسن مهاجم سموحة السكندري.
كما تعاقد المارد الأحمر مع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي.
من ناحية أخرى استعاد النادي الأهلي خدمات كل من أحمد عبدالقادر المعار إلى سموحة السكندري وعمار حمدي المعار إلى الاتحاد السكندري، بعد نهاية فترة الإعارة.