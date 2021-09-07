هبوط إنتاج حقل قاشاغان النفطي في كازاخستان إلى النصف بسبب صيانة





قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الاثنين إن إنتاج النفط من حقل قاشاجان الضخم في قازاخستان هبط إلى 209812 برميلا في اليوم هذا الشهر، منخفضا 45% من 383397 برميلا في اليوم في أغسطس آب.





وأضافت المصادر أن الانخفاض سببه صيانة مقررة في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر أيلول.





وقالت المصادر إن إنتاج النفط من قاشاجان من المخطط أن يبلغ 333 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر أيلول.





ولم ترد الشركة المشغلة للحقل ووزارة الطاقة حتى الآن، على طلبات للتعقيب.





وكان الإنتاج في قاشاجان قد ارتفع في أغسطس آب 15 بالمئة عن يوليو تموز مع تخفيف مجموعة أوبك+ لمنتجي الخام تخفيضات إنتاجية.