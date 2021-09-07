"حماة الوطن" يكرم مدير إدارة مدرسة النهضة الرسمية للغات اليوم

أعلنت أمانة حزب حماة وطن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تنظيم حفل لتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء إدارة جنوب الجيزة التعليمية، ومديري المؤسسات التى ساهمت فى تفوق الطلاب.





ووزع ممثلو الحزب، خلال الحفل دروع التفوق والتميز لأوائل الشهادات الإعدادية والثانوية والفنية، حيث حصدت مدرسة النهضة الرسمية المتميزة لغات، النصيب الأكبر من التكريم.





كما شهد الحفل تكريم الطالبة فرح وائل عبد الناصر، ويارا وليد رشيد أوائل الشهادة الاعدادية، على مستوى المحافظة والإدارة، والطالبة سماء حسن عبد الغفار، والتي جاءت في المرتبة الثالثة على الإدارة للشعبة الأدبية بالثانوية العامة.





وتضمن الحفل تكريم منى المهدى، مدير إدارة المدرسة، بصفتها قائدة المؤسسة التعليمية الأكثر تميزًا بمحافظة الجيزة، وناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية بصفته قائد هذه المنظومة الناجحة.





ووجهت منى المهدى، بالغ الشكر والتقدير، لأحمد عزب المدير الأسبق للمدرسة ومنظم الحفل، لما بدر منه من حفاوة وتكريم لأبنائه من طلاب المدرسة.





صور التكريم



















