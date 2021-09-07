Advertisements

"حماة الوطن" يكرم مدير إدارة مدرسة النهضة الرسمية للغات اليوم

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
رائف الخولي
أعلنت أمانة حزب حماة وطن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تنظيم حفل لتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء إدارة جنوب الجيزة التعليمية، ومديري المؤسسات التى ساهمت فى تفوق الطلاب.

ووزع ممثلو الحزب، خلال الحفل دروع التفوق والتميز لأوائل الشهادات الإعدادية والثانوية والفنية، حيث حصدت مدرسة النهضة الرسمية المتميزة لغات، النصيب الأكبر من التكريم.

كما شهد الحفل تكريم الطالبة فرح وائل عبد الناصر، ويارا وليد رشيد أوائل الشهادة الاعدادية، على مستوى المحافظة والإدارة، والطالبة سماء حسن عبد الغفار، والتي جاءت في المرتبة الثالثة على الإدارة للشعبة الأدبية بالثانوية العامة.

وتضمن الحفل تكريم منى المهدى، مدير إدارة المدرسة، بصفتها قائدة المؤسسة التعليمية الأكثر تميزًا بمحافظة الجيزة، وناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية بصفته قائد هذه المنظومة الناجحة.

ووجهت منى المهدى، بالغ الشكر والتقدير، لأحمد عزب المدير الأسبق للمدرسة ومنظم الحفل، لما بدر منه من حفاوة وتكريم لأبنائه من طلاب المدرسة.

صور التكريم

حزب حماة وطن

Image


Image

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على صفقات الزمالك والراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 13 دقيقة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 19 ساعة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي الخامسة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تعليم قنا يكرّم أوائل الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة (فيديو وصور)

تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بإسنا جنوب الأقصر

محافظ المنوفية يكرم أوائل الشهادات العامة والدبلومات الفنية والتربية الخاصة

تكريم أول دفعة لخريجي مدرسة التربية الفكرية بسفاجا والطلبة المتفوقين بالصناعات البحرية (صور)

"تعليم القليوبية" تكرم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة بالقليوبية

مدير عام إدارة قنا يتابع استعداد المدارس لامتحانات الشهادة الإعدادية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

05:46 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

04:00 م

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements