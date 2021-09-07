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من الجيم.. منة فضالي في أحدث ظهور

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
مي شاهين
تألقت الفنانة منة فضالي في أحدث ظهور لها، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام".

وظهرت منة فضالي بملابس رياضية تيشرت احمر وبنطال رياضي اسود من داخل الجيم.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال منة فضالي الدرامية مسلسل " نسل الأغراب" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي بطولة أمير كرارة،أحمد السقا،مي عمر،إدوارد،سلوى عثمان،ريم سامي،محمد دياب،محمد مهران،محمد جمعة، أحمد مالك، أحمد داش، هدير عبد الناصر، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، اسما سليمان وغيرهم من النجوم

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