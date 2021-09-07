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في موعد رومانسي.. منة عرفة وزوجها في أحدث ظهور

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة منة عرفة، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها برفقة زوجها محمود المهدي.

وعلقت قائلة:"موعد ليلي مع رجلي"ظهرت منه في الصورة من إحدى المطاعم بجانب زوجها محمود المهدي وكانت الأجواء رومانسية.


يذكر أن كانت منة عرفة قد روت كواليس المقابلة الأولى بينها وبين زوجها محمود المهدي في تصريحات صحفية والتي كانت فى شركة الإنتاج لحظة تعاقدها على فيلم جديد وقالت: "كنت وقتها مش طايقة نفسى وهو كمان مكنش طايقنى لأنه كان شايفنى تنكة ومغرورة، وبعد ما مضيته، اتقابلنا فى التصوير كتير ومكنش فيه إعجاب طوال فترة التصوير، حتى جاء آخر يومين حصلت فيهم شرارة الإعجاب والانجذاب".

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