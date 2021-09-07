العناية الإلهية تنقذ شخصين غرقا إثر سقوط سيارة بترعة المريوطية

أنقذت العناية الإلهية، اليوم الثلاثاء، شخصين من الموت انقلبت بهما سيارة سوزوكي فان، بترعة المريوطية بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بشرطة النجدة بلاغًا مفاده بانقلاب سيارة سوزوكي فان بترعة المريوطية، أمام شركة دلتا للخضروات بقرية أبو صير.



وانتقلت الخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير السيارة اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن انقلابها بالترعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

