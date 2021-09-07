Advertisements

ألمانيا: قطاع السيارات يتعافى رغم بعض مشكلات الإمداد

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر

قالت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد الألماني صمد على نحو جيد خلال جائحة كوفيد-19 وإن التعافي واضح في قطاعات من بينها قطاع السيارات، حتى إذا كانت هناك بعض الاختناقات.

وقالت في كلمة في افتتاح معرض ميونيخ للسيارات "أعتقد أننا اجتزنا الجائحة على نحو جيد حتى الآن، سواء من حيث النواحي الصحية أو الجوانب الاقتصادية.

"نريد...أن ينتعش الاقتصاد وينمو، أعتقد أننا يمكن أن نرى ذلك في قطاع السيارات، حتى إذا كانت بعض الاختناقات تلقي بظلالها في الوقت الحاضر".

أخبار تهمك

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة تأجيل مباراة البرازيل والأرجنتين

منذ ساعة الا ربع

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 17 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعرف على صفقات الزمالك والراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 44 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:00 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

05:46 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements