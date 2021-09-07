"العربي للاقتصاد الرقمي": مصر نفذت أكبر قاعدة بيانات في الشرق الأوسط (فيديو)

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن مصر نفذت أكبر قاعدة بيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفة أن التحول الرقمي الذي تمضي فيه مصر من شأنه أن يقضي على الفساد.



وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إلى أن سرعة الإنترنت بعد تولي الرئيس السيسي تضاعفت 8 مرات.



وأضاف أنه تم توحيد نظم المعلومات وتكاملها وتم عمل أكبر مجمع نظم معلومات في المنطقة بتكلفة مليار جنيه، مضيفًا أن هذا المجمع يخدم مصر ومقره العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إن البنية التكنولوجية وسرعة الإنترنت العالية هناك أتاحت إنشاء هذا المجمع.

