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جهود مكثفة لانتشال جثة بترعة المريوطية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
تكثف قوات الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية جهودهم لانتشال جثة عامل لقي مصرعه جراء سقوط سيارة سوزوكي فان بترعة المريوطية بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن السيارة كان تقل عمالا في طريق عودتهم من محل عملهم بمصنع في مدينة 6 أكتوبر إلى محال إقامتهم.

أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى انقلابها وسقوطها بالترعة ما أسفر عن مصرع شاب يبلغ من العمر 26 سنة وإصابة آخرين نقل اثنان منهم إلى المستشفى للعلاج.

وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

مصر قوات الانقاذ النهري ترعة المريوطية

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