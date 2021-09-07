"عاوزين نعمل حاجتنا بإيدينا".. الوزير يكشف توجيهات السيسي له (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تدخل عصرا جديدا حيث إن كل مشروع ينفذ يتم التخطيط له بشكل جيد ومترابط مع المشروعات الأخرى، معلقا: "عندنا هدف أسمى أن مصر تكون مركز للتجارة العالمية وللوجيستيات"، وهو ما يستوجب تطوير الموانىء المصرية، وزيادة الأرصفة البحرية.





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يستهدفون ألا تنتظر البضائع وقت طويل في الموانىء، وربط كافة الموانىء معا مما سيزيد حركة الصادر والوارد، لافتا إلى أن من أهم توجيهات الرئيس السيسي له "أننا نعمل حاجتنا بإيدينا"، منوها بأن هذه التوجيه كان منذ أن تولى رئاسة الهيئة الهندسية.