تعيين أول ملحق سياحي مصري منذ عام 2017 بألمانيا

تسلم محمد فرج مهام منصبه الجديد كملحق سياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا كما تولى الإشراف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من (روسيا وإيطاليا) والدول التابعة لها، وبذلك يكون أول ملحق سياحي يتم تعيينه بالمكاتب السياحية المصرية الخارجية منذ تعيين أخر ملحق عام 2017.



جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تفعيل دور المكاتب السياحية المصرية في الخارج باعتبارها أحد أهم أذرعها للترويج للمقاصد المصرية في الأسواق السياحية المختلفة، وفتح قنوات للتواصل المستمر مع منظمي الرحلات في تلك الأسواق لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر،



وفور تسلمه مهام منصبه الجديد، عقد فرج أولى لقاءاته المهنية حيث التقى بـ "برجت كراوس" مديرة الأسواق لموقع الحجز الإلكتروني لمجموعة هوليداى بيراتس والتي تعمل في عدة أسواق أوروبية من ضمنها ألمانيا.



وبدأ فرح حياته المهنية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كمنسق ومسئول علاقات سياحية بقطاع السياحة الدولية ثم عمل ملحقًا سياحيًا بالمكتب السياحي ببرلين ثم مديراً للمكتب المركزى المشرف على أسواق ألمانيا والنمسا وسويسرا.



مثّل مصر في العديد من الأحداث والفعاليات الدولية، وحصل على مجموعة من البرامج التدريبة خارج مصر وداخلها من أهمها التخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات من مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP) بسويسرا الى جانب المدرسة الوطنية للقيادة بفرنسا ENA .



كما أنه حاصل على ماجستير إدارة الأعمال MBA تخصص تسويق دولي، وماجستير إدارة الأعمال الحكومية وقطاع الأعمال من جامعة اسلسكا الفرنسية، ودبلومة فى إدارة وريادة الأعمال من جامعة بولونيا بايطاليا، كما حصل على دبلومة فى التسويق السياحى من منظمة السياحة العالمية، كما أنه خريج البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثانية.