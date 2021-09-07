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وكيل لجنة النقل بالنواب: إنجازات "السيسي" لا ينكرها إلا جاحد

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أشاد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية، موضحًا أن الرئيس لا يكل ولا يمل من افتتاح المشروعات القومية التي تصب في صالح المواطن والوطن.

وقال "قرقر" في تصريح خاص لـ " الفجر": إن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، وكان لديه خطة تطوير وهي النهوض بمصر في كافة المجالات، وبالفعل بدأ في تحقيقها منذ سنوات وتطبيقها على أرض الواقع وتحويل الحلم إلى حقيقة، مشيرا إلى أن استمرار تدشين الإنجازات أصبح يملأ السماء والبصر ولا يستطيع أحد أن ينكره إلا جاحد أو حاقد.

وثمن وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي، بأن مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة، وأن الدولة تنفذ المشروعات من خلال إمكاناتها وتمويلها وترحب بالمستثمرين، وتعمل على تطوير المنظومة المالية يالميكنة الكاملة، بالإضافة إلى توجيه تعويضات مناسبة للعقارات المزالة خلف ميناء المكس، للاستفادة بها في زيادة الدخل القومي.





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وحيد قرقر ميناء الاسكندريه مجلس النواب تطوير ميناء الاسكندرية الفجر الرئيس السيسي

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