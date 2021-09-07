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تعرف على انطباعات الألمان عن مصر سياحيًا ونسب الإقبال

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
عقد محمد فرج الملحق السياحي بمكتب برلين بألمانيا، أولى لقاءاته المهنية مع "برجت كراوس" مديرة الأسواق لموقع الحجز الإلكتروني لمجموعة هوليداى بيراتس والتي تعمل في عدة أسواق أوروبية من ضمنها ألمانيا.

وناقش الطرفان التطورات التي طرأت على الأسواق الأوروبية خاصة السوق الألمانى فى الأونة الأخيرة فى ظل استمرار أزمة كورونا العالمية.

كما ناقشا حجم الطلب على المقاصد السياحية المصرية، حيث أكدت كراوس على أن الطلب على المقصد السياحي المصري في تزايد مستمر نتيجة ما قامت به الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة السياحة والآثار من تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

والتي وضعتها وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، والتي يتم تطبيقها في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات بالاضافة إلى تطعيم العاملين بالقطاع والذى انعكس بشكل مباشر على تعزيز ثقة السائح فى سلامة وأمان المقصد السياحي المصري.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ حملات دعائية مشتركة وتنظيم رحلات تعريفية لممثلى وسائل الإعلام الألمانى والمدونين لنقل الصورة الحقيقية عن المقصد السياحى المصرى وعن المقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها.

وكذا إقامة ندوات ولقاءات مهنية مع ممثلى مكاتب منظمي الرحلات لاستعراض ما قامت به الوزارة من إجراءات احترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

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