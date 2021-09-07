وزير النقل: نسعى لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة في 2024

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تسعى لكي تكون مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات في عام 2024، مشيرًا إلى أن موقع مصر فريد من الناحية الجغرافية، ولديها ممر ملاحي عالمي متمثل في قناة السويس، وتتمتع بإمكانيات بشرية كبيرة جدًا، ولذلك سعت مصر لإنشاء محاور لوجستية من خلال إنشاء موانئ دولية ومناطق لوجستية.



وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تحول مصر لمركز تجار عالمي يكون من خلال تخزين التجارة في مصر، وإعادة تصديرها إلى الخارج بعد إضافة قيمتها.



وتابع أن، النقل في مصر متنوع سواء بري أو السكة الحديد ولهذا يتم تطوير 10 آلاف كيلو طرق سكة الحديد، ونعمل على تطوير وترقية النقل النهري بشكل أفضل من السابق.

