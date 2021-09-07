وكيل "شباب الدقهلية" يكرم منسق عام ذوي الهمم بالمحافظة (صور)

كرم اليوم الثلاثاء علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بالتزامن مع مؤتمر القوى الناعمة وتأثيرها في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظمه مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة، آلاء محمود سلام منسق عام ذوى الهمم على مستوى محافظة الدقهلية ومساعد مدرب ذوى الهمم بنت مركز شباب برقين التابع لإدارة شباب السنبلاوين وذلك لحصولها على الميدالية الذهبية في الشعـر بمسابقة الحلم المصري من قبل الإدارة المركزية لشئون الوزير.



والمسابقة كانت قد أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الاسكندرية، حيث تنافس خلالها 1500 مشارك من الشباب يمثلون 14 محافظة من بينها " محافظة الدقهلية " يتنافسون في 9 مجالات ما بين مجالات الثقافة والفن والإبداع بكل أنواعها وهى الفن التعبيري والمسرح وإلقاء الشعر والغناء الفردي والكورال وتأليف الشعر والعزف الفردي والإنشاد الديني والاسكتش.



وكان ذلك فى حضور نانسى سمير عبد المنعم مسئول مكتب ذوى القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.



والجدير بالذكر أن مسابقة « الحلم المصري » تهدف إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع وتنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم واكتشاف المواهب لديهم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل لديهم.