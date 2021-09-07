"الجن يهدد الأهالي بالبحيرة".. حرائق كل يوم والمياه تشتعل دون سبب (فيديو وصور)

حالة من الرعب والفزع يعيشها أهالي قرية سين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، عقب اشتعال النيران بأحد المنازل دون سبب لليوم السابع على التوالي، وهو ما فسره بعض الأهالي بأن الجن والعفاريت هي من تفتعل تلك الحرائق وتقتل طيورهم.



وقال الحاج أحمد الشويخ مالك المنزل، أنهم فوجئوا بالعثور على طيور ورؤوس أغنام مذبوحة بطريقة غريبة داخل الحظائر رغم إغلاقها بشكل محكم، كما تلاحظ اندلاع الحرائق منذ 3 شهور، ولكن خلال الأيام الأخيرة، أصبحت الحرائق تنشب بصفة يومية من تلقاء نفسها دون سبب معلوم.



وأضافت " ليلى عبدالعزيز " أنها تسكن بالمنزل لأكثر من 30 عاما، ولم يصدر داخله ما يدعوا للقلق أو الفزع، ولكنها فوجئت منذ 3 أشهر بنفوق حيواناتها ودواجن ومؤخرا تحول الأمر إلى اندلاع حرائق بأماكن متفرقة بالمنزل، مناشدة رجال الدين والقيادات التنفيذية بإيجاد حل لأزمتهم التي أصبحت تؤرق حياتهم.



وأكمل رضا الشويخ، قائلا: تركنا المنزل منذ عدة أيام خشية من إصابتنا بمكروه، وذلك بعد مشاهدتي حقيبة نجلي وهي تحترق أمام عيناي داخل حمام المنزل، وكذلك اشتعال النيران بجدران المنزل، بالإضافة إلى مواقف غريبة مثل توقف موتور المياه أثناء إخماد الحريق، أو اشتعال الأواني وبداخلها المياه.