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رابطة الأندية الأوروبية تكرم أبوريدة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كرمت رابطة الأندية الأوروبية ورئيسها ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للفيفا وعضو المكتب التنفيذي للكاف ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على هامش حضوره اجتماعات الرابطة التي جرت في جينيف بسويسرا خلال الساعات الماضية.

وشارك أبوريدة في اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية ممثلا عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بعد اختيار العضو المصري بصفته أقدم أعضاء مجلس الفيفا.

وشارك في الاجتماع ممثلو أندية أوروبا ورئيسها ناصر الخليفي لمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة وغيرها من الأمور التي تهم مجتمع كرة القدم في أوروبا، حيث كرم ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي باريس سان جيرمان، المهندس هاني أبوريدة ممثل الفيفا في الاجتماعات، تكريما لدور الاتحاد الدولي في دعم الرابطة في المرحلة الماضية.

وعقد المجلس العام لرابطة الأندية الأوروبية على مدى يومي 6 و7 سبتمبر الجاري في جنيف للمرة الأولى منذ أزمة "السوبر ليج"، حيث سيكون أول اجتماع تعقده رابطة الأندية الأوروبية بصورة شخصية منذ سبتمبر 2019.

وكان أول اجتماع تعقده رابطة الأندية الأوروبية منذ الإعلان عن إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج" في شهر أبريل الماضي والقرار التي اتخذته اللجنة التنفيذية للرابطة في 16 أغسطس الماضي بشأن إعادة قبول الأندية التسعة التي تخلت عن هذا المشروع: ميلان وأرسنال وتشيلسي وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، تزامنا مع تمسك ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بموقفهم.

وأفادت رابطة الأندية الأوروبية أن الأندية التي شاركت في الاجتماع ناقشت آلية إعادة بناء كرة القدم بعد وباء فيروس كورونا وتحديد دور ممثليها في الاتفاقية التي سيعقدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتحليل مستقبل كرة القدم.

وكان ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ورابطة الأندية الأوروبية، الذي تولى هذا المنصب في أبريل الماضي خلفاً لأندريا أنييلي، أحد المتحدثين في الاجتماع المرتقب، كما شارك في الاجتماع العديد من الأطراف المعنية كرؤساء الاتحادات والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم وممثلين عن المشجعين.

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