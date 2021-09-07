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السعودية توقف تعليق استقبال الوافدين من 3 دول بينها الإمارات عبر كافة المنافذ

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين اعتبارًا من الساعة 11 صباح غدٍ الأربعاء.

 

وصرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، بأن القرار جاء بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أيٍ من الدول.

 

وأوضح المصدر، أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارًا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443 هـ الموافق 8 سبتمبر 2021 م، وذلك من الدول الثلاث الآتية:

- دولة الإمارات العربية المتحدة.

- جمهورية جنوب أفريقيا.

- جمهورية الأرجنتين.

 

وألمح المصدر، إلى السماح بسفر المواطنين للدول المشار إليها، مؤكداً على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

 

وأوضح، أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

 

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سفر مواطنين

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