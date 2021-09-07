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بالأسود ريّا أبي راشد في أحدث إطلالاتها من فينيسيا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
رنا حسين


شاركت الإعلامية "ريّا أبى راشد" مع جمهورها صور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أثناء تواجدها في فينيسيا.

وتألقت الإعلامية "ريّا أبي راشد" في الأسود بإطلالة من تصميم "مايا ويليامز" واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل وذلك أثناء تواجدها فى "فينيسيا" من أجل المشاركة فى فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 78 بإيطاليا.


"ريّا أبي راشد" هي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003، تقدم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" منذ عام 2010 إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.
بالأسود ريّا أبي راشد في أحدث إطلالاتها من فينيسيا
بالأسود ريّا أبي راشد في أحدث إطلالاتها من فينيسيا
بالأسود ريّا أبي راشد في أحدث إطلالاتها من فينيسيا
بالأسود ريّا أبي راشد في أحدث إطلالاتها من فينيسيا
بالأسود ريّا أبي راشد في أحدث إطلالاتها من فينيسيا
بالأسود ريّا أبي راشد في أحدث إطلالاتها من فينيسيا
بالأسود ريّا أبي راشد في أحدث إطلالاتها من فينيسيا
بالأسود ريّا أبي راشد في أحدث إطلالاتها من فينيسيا
بالأسود ريّا أبي راشد في أحدث إطلالاتها من فينيسيا
بالأسود ريّا أبي راشد في أحدث إطلالاتها من فينيسيا

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