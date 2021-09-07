Advertisements

بسنت النبراوي تكشف لـ "الفجر الفني" عن شخصيتها في حكاية "رق الحبيب"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
فرح هنداوي
كشفت الفنانة الصاعدة بسنت النبراوي لـ "الفجر"  عن شخصيتها في حكاية "رق الحبيب" من مسلسل "ورا كل باب". 

وقالت النبراوي: أجسد شخصية تُدعى "نشوى" وهي فتاة أرستقراطية وتعيش حياة مرفهة جدا، ولكن مشاهدي مليئة بالبكاء والدراما، فالقصة تراجيدي، والدور جديد ومختلف تماما عما قدمته من قبل.

وأضافت: سعيدة بالتعاون مع الفنان أحمد ماهر سليم وهو يجسد دور والد زوجي، ضمن أحداث الحكاية، وهو بالفعل يعاملني كأبنته خلال التصوير ويعطيني العديد من النصائح.

وأختتمت قائلة: وأواصل تصوير أخر مشاهدي في مسلسل "الآنسة فرح" ج4، ثم سنبدأ تصوير الجزء الخامس.

والجدير بالذكر أن حكاية "رق الحبيب" من بطولة: سوسن بدر،أحمد فؤاد سليم، بسنت النبراوي، منه تيسير، محمد نجاتي، عزوز عادل، وأيمن عز، وهي من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق. 
بسنت النبراوي تكشف لـ "الفجر الفني" عن شخصيتها في حكاية "رق الحبيب"
بسنت النبراوي تكشف لـ "الفجر الفني" عن شخصيتها في حكاية "رق الحبيب"

أخبار تهمك

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 19 ساعة

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات مُثيرة من مصطفى البدري بعد الانضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة تأجيل مباراة البرازيل والأرجنتين

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ ساعتين و 44 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:00 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

11:00 ص

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements