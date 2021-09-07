بسنت النبراوي تكشف لـ "الفجر الفني" عن شخصيتها في حكاية "رق الحبيب"

كشفت الفنانة الصاعدة بسنت النبراوي لـ "الفجر" عن شخصيتها في حكاية "رق الحبيب" من مسلسل "ورا كل باب".



وقالت النبراوي: أجسد شخصية تُدعى "نشوى" وهي فتاة أرستقراطية وتعيش حياة مرفهة جدا، ولكن مشاهدي مليئة بالبكاء والدراما، فالقصة تراجيدي، والدور جديد ومختلف تماما عما قدمته من قبل.



وأضافت: سعيدة بالتعاون مع الفنان أحمد ماهر سليم وهو يجسد دور والد زوجي، ضمن أحداث الحكاية، وهو بالفعل يعاملني كأبنته خلال التصوير ويعطيني العديد من النصائح.



وأختتمت قائلة: وأواصل تصوير أخر مشاهدي في مسلسل "الآنسة فرح" ج4، ثم سنبدأ تصوير الجزء الخامس.



والجدير بالذكر أن حكاية "رق الحبيب" من بطولة: سوسن بدر،أحمد فؤاد سليم، بسنت النبراوي، منه تيسير، محمد نجاتي، عزوز عادل، وأيمن عز، وهي من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.