تصريحات مُثيرة من مصطفى البدري بعد الانضمام للأهلي

تحدث مصطفى البدري، مهاجم الأهلي الجديد المنضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من نادي الإنتاج الحربي، عن كواليس المفاوضات، وانتقاله للقلعة الحمراء قادمًا من الإنتاج الحربي.





وقال البدري في البداية تحدث مصطفى البدري عن عودته مجددًا إلى الأهلي وقال: «أنا سعيد للغاية بعودتي من جديد إلى الأهلي، الذي أعتبره بيتي وصاحب الفضل في كل ما وصلت إليه، بعد أن قضيت فترة في قطاع الناشئين كانت سببًا في تطور مستواي وظهوري بشكل جيد مع فريق الإنتاج الحربي، ولهذا أعتبر عودتي هي أسعد أيام حياتي».





وكشف البدري عن جانب من المفاوضات التي دارت بين الأهلي والإنتاج الحربي حتى تمت الصفقة وقال: «لم أصدق نفسي عندما تواصل معي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وأخبرني عن رغبة الأهلي في الحصول على خدماتي. لحظتها كدت أطير من الفرحة، ووافقت على الفور وبدون تردد، ، فالانضمام إلى نادي القرن شرف لا يضاهيه شيء آخر».





وعن أسباب تفضيله عرض الأهلي عن عروض الأندية الأخرى أكد البدري أنه كان يمتلك العديد من العروض، ولكن الأهلي يظل دائمًا اختياره الأول والدائم. وقال: «عندما كنت أتلقى أي عرض كنت أضعه في المرتبة الثانية، منتظرًا أي تحرك من الأهلي وهو ما تحقق والحمد لله».





وتحدث لاعب الأهلي الجديد عن لحظة رحيله وقال: «عندما رحلت عن النادي بعد فترة في قطاع الناشئين كنت حزينًا للغاية، والدتي كانت دائمًا تسألني لماذا لم تستمر مع النادي وكنت أؤكد لها أنني سوف أقاتل لكي أعود من جديد وأحقق حلمها. وكانت هناك نماذج وضعتها نصب عيني لتحفيزي على العودة مثل الكابتن محمد الشناوي والكابتن أيمن أشرف فقد رحلا عن النادي ثم عادا ليحققا مسيرة عظيمة للغاية».





وعن طموحاته في الفترة المقبلة قال مصطفى البدري: «بالتأكيد عندي طموحات كثيرة ، وأعلم أن الأمور لا تتعلق بالمستوى الفني فقط وإنما هناك جوانب عديدة أهمها الشخصية القوية داخل الملعب والالتزام الشديد طوال الوقت».





وكشف لاعب الأهلي الجديد عن النصائح التي قدمها له محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، وقال: «تحدث معي أفشة ، وأشاد بي وقدم لي العديد من النصائح لكي أكون أكثر فاعلية على مرمى المنافسين وأن أتمركز وأتحرك بشكل سليم، وهي نصائح غالية من لاعب كبير وقد أفادتني بشدة. أشكره بشدة على موقفه وأتمنى أن أتعلم منه الكثير خلال الفترة المقبلة».









وحول المنافسات التى تنتظر الأهلي في الفترة القادمة قال البدري: «الفريق سوف يخوض منافسات قوية وصعبة في الموسم الجديد، وبالتأكيد الأهلي لا يعرف سوى الفوز ولا يلعب إلا على المركز الأول، وقد سبق وحصل الأهلي على المركز الثالث في البطولة العالم للأندية في النسخة الماضية والآن يعود للمشاركة في النسخة القادمة محملًا بطموحات وأحلام كبيرة لإسعاد جماهير الأهلي ».





وبسؤاله عن لحظات انفعاله بأهداف الأهلي وبطولاته ابتسم البدري وشرد قليلًا، ثم أجاب وقال: «أنا مشجع للأهلي منذ طفولتي، ولا أتحكم في انفعالاتي خلال المباريات. وأتذكر في مباراة نهائي إفريقيا أمام الزمالك عندما أهدر حسين الشحات فرصة محققة كاد قلبي يتوقف، ولكني كنت واثقًا في قدرة اللاعبين على التسجيل. وعندما سجل أفشة الهدف الثاني احتفلت بشدة لدرجة أنني كسرت هاتفي دون قصد من شدة الفرحة الجنونية، ولهذا أتمنى أن أسجل هدفًا مثله لأن هذه الأهداف تظل محفورة في سجلات التاريخ لأنها حسمت العديد من البطولات الغالية».





وفيما يتعلق بمثله الأعلى أجاب لاعب الأهلي الجديد على الفور وقال: «بالنسبة إليَّ الكابتن محمود الخطيب هو المثل الأعلى والقدوة، لأنه أسطورة مصر وإفريقيا ووصل إلى مكانة فريدة في قلوب الجميع وعلى مر الأجيال، ومن الصعب أن تجد شخصية مثله بما حققه من إنجازات وبطولات كلاعب ورئيس نادٍ، فقد تمنيت اللعب في جيله ولكن لحسن حظي أنني أصبحت لاعبًا في الأهلي في فترة وجوده رئيسًا للنادي».





واختتم مصطفى البدري حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: «أقول لجماهير النادي أنتم السند دائمًا، وأعرف أنكم السبب في الفوز بكل البطولات. أشكركم على تشجيعكم ودعمكم لي حتى قبل أن أرتدي قميص الأهلي.. سأظل مدينًا لكم طوال عمري.