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بالأسود.. رايا أبي راشد تتألق بأحدث ظهور

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
منار داود
شاركت الإعلامية رايا أبي راشد جمهورها بصور جديدة لها من تحضيرات فينيسيا، وذلك عبر حسابها الشخي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "رايا" وهي ترتدي توب باللون الأسود مكشوف البطن، وجيبه طويلة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاَ مما أثار إعجاب الجمهور وعلقت على الصور قائلة:"القليل من أجواء الشارع أثناء التصوير في فينيسيا الأسبوع الماضي".

في سياق آخر، يعرض حاليًا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، ويرجع تاريخ عرضه منذ عام 2005

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