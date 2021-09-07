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لطيفة تحتفل بأول مليون مشاهدة لكليب "الأستاذ"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
منار أشرف داود
شاركت الفنانة لطيفة جمهورها بفيديو قصير من كليب الأستاذ محتفلة بمليون مشاهدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "لطيفة" على الفيديو قائلة:" أول مليون مشاهدة لـ الأستاذ على يوتيوب في أقل من 24 ساعة شكرًا لحبكم ودعمكم".

يذكر أن كليب الأستاذ من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.

https:www.instagram.compCTh2fBQoHEw?utm_medium=copy_link

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