Advertisements

وزير النقل: 900 مليون جنيه لإخلاء 12 فدانًا بمنطقة المكس وتعويض أصحابها

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة سوف تحصل على 80 % من دخل محطة تحيا مصر للأغراض المتعددة، مضيفًا أنه تم تعويض أهالي المنطقة المكس بالإسكندرية قبل إزالة مساكنهم، إلى جانب حصولهم على وحدات سكنية في مشروع بشائر الخير.

وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاءإلى أن قيمة التعويضات لإخلاء مساحة قدرها 12 فدانا، بلغت 900 مليون جنيه في نجعي إسكو والألمونيوم، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء حاجز مرتفع لحماية أي أمواج عاتية مرتفعة قد يتعرض لها الميناء وتعطل سير العمل فيه.

وأردف أن هناك جهات حكومية مختلفة تقيم سعر الأراضي التي يتم إخلاؤها قبل تعويض الأهالي، موضحًا أنه تم نزع ملكية نحو 15 عمارة سكنية، يقطن بها نحو 300 أسرة وسداد قيمة التعويض كاملة لأصحابها قبل الشروع في إخلائها، مضيفًا أنه سيلتقي مع أهالي المكس يوم السبت المقبل خلال زيارته للإسكندرية لبحث مشاكلهم.

الكلمات المفتاحية

وزير النقل وزارة النقل منطقة المكس كامل الوزير اخبار مصر

أخبار تهمك

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 10 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة تأجيل مباراة البرازيل والأرجنتين

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 22 ساعة

تصريحات مُثيرة من مصطفى البدري بعد الانضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير قانونية النواب يعلن قيمة تعويضات أهالي النوبة

ننشر تفاصيل زيارة وزير شئون مجلس الوزارة محافظ أسوان لنصر النوبة اليوم (فيديو)

بدء عمل لجان تلقي رغبات تعويضات أهالي النوبة.. تعرف على الشروط (وصور)

"تسليم العقود منتصف سبتمبر".. التفاصيل الكاملة حول تعويضات النوبة في أسوان

وزير شئون المجالس النيابية: 17 يناير الجارى فتح باب المرحلة الثانية من صرف تعويضات متضررى النوبة

موعد المرحلة الثانية لتلقي طلبات تعويضات متضرري النوبة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:00 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

11:00 ص

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements