وزير النقل: 900 مليون جنيه لإخلاء 12 فدانًا بمنطقة المكس وتعويض أصحابها

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة سوف تحصل على 80 % من دخل محطة تحيا مصر للأغراض المتعددة، مضيفًا أنه تم تعويض أهالي المنطقة المكس بالإسكندرية قبل إزالة مساكنهم، إلى جانب حصولهم على وحدات سكنية في مشروع بشائر الخير.



وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاءإلى أن قيمة التعويضات لإخلاء مساحة قدرها 12 فدانا، بلغت 900 مليون جنيه في نجعي إسكو والألمونيوم، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء حاجز مرتفع لحماية أي أمواج عاتية مرتفعة قد يتعرض لها الميناء وتعطل سير العمل فيه.



وأردف أن هناك جهات حكومية مختلفة تقيم سعر الأراضي التي يتم إخلاؤها قبل تعويض الأهالي، موضحًا أنه تم نزع ملكية نحو 15 عمارة سكنية، يقطن بها نحو 300 أسرة وسداد قيمة التعويض كاملة لأصحابها قبل الشروع في إخلائها، مضيفًا أنه سيلتقي مع أهالي المكس يوم السبت المقبل خلال زيارته للإسكندرية لبحث مشاكلهم.

