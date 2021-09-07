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الصحة: تطيعم الفئات الصغيرة مرهون بإشارة من المنظمة العالمية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
شدد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، على أهمية حصول العاملين في قطاع التعليم سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي على لقاح كورونا.

وأشار عبدالفتاح، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن نجاة المجتمع ككل من جائحة كورونا بأمرين، وهما الحصول على التطعيم، حيث أن استحداث أكثر من لقاح لوباء خلال عام يعد نعمة وهبة كبيرة من الله، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن مصر لا تتأخر في حماية شعبها، مستدلا بحرص الدولة المصرية على المشاركة في الأبحاث العلمية المتعلقة بكورونا، وحجز كميات كبيرة من اللقاحات، والتوجه للتصنيع المحلي، منوها بأنه إذا قررت منظمة الصحة العالمية خفض الفئة العمرية للحاصلين على اللقاح فأن مصر ستكون من أوائل الدول التي ستطبق ذلك.

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منظمة الصحة العالمية مصر لقاح كورونا الإدارة المركزية اخبار مصر

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