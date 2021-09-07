تعرف على مصير التظلم الذي قدمه حسن شاكوش بشأن وقفه

قدم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، تظلم للقرار الصادر بفصله من النقابة، وعدم تجديد تصريحه.



وكشفت تصريحات صحفية أنه من المقرر انعقاد اجتماع للنقابة مجددا للنظر في التظلم الذي قدمه حسن شاكوش، والبت فيه بجانب عدد من قضايا النقابة الأخرى وذلك يوم الأحد أو الإثنين من الأسبوع المقبل.





وجاء ذلك عقب قرار النقابة بفصل حسن شاكوش، ووقف رضا البحراوي شهر بالإضافة إلى شهر آخر مضى، حيث تشاجر الثنائي معا على أحد المسارح في إحدى الحفلات.