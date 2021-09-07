Advertisements

أكريم حسني مع الطفلة ريما من تصوير أحدث أعماله

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
روج الفنان أكرم حسني، لأحدث أعماله الفنية، وذلك من خلال مشاركته صورة جمعته بالطفلة ريما، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "حسني" قائلا: "جلسات عمل تجمع الفنانة الكبيرة ريما مع الوجه الصاعد اكرم حسني"، وعلقت ريما على الصورة قائله: "بحبك اوى وفرحاناااانة اوى اوى بوجودى معاك فى مكان واحد".

وكان آخر ظهور لأكرم حسني، من خلال حفل هيفاء وهبي بالساحل الشمالي، منذ أسبوع حيث صعد معها على المسرح وقام بالغناء معها.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يوم

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 8 ساعات

لابورتا يكشف تفاصيل بند إلزامية الشراء في عقد جريزمان

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 20 ساعة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements