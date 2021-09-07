أكريم حسني مع الطفلة ريما من تصوير أحدث أعماله

روج الفنان أكرم حسني، لأحدث أعماله الفنية، وذلك من خلال مشاركته صورة جمعته بالطفلة ريما، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "حسني" قائلا: "جلسات عمل تجمع الفنانة الكبيرة ريما مع الوجه الصاعد اكرم حسني"، وعلقت ريما على الصورة قائله: "بحبك اوى وفرحاناااانة اوى اوى بوجودى معاك فى مكان واحد".



وكان آخر ظهور لأكرم حسني، من خلال حفل هيفاء وهبي بالساحل الشمالي، منذ أسبوع حيث صعد معها على المسرح وقام بالغناء معها.