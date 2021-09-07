كامل الوزير: سعر تذكرة قطار المونوريل لن يكون مرتفع (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إننا لن نترك عربة سكة حديد أو جرار قديم أو متهالك إلا وسيتم تحديثه وتطوير المنظومة بشكل كامل، مضيفا أن تذكرة قطار المونوريل لن تكون مرتفعة، خاصة أن الرئيس السيسي حريص على المواطن واستخدامه وسيلة نقل آمنة، بسعر مناسب.



وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن وزارة النقل تستغل الإعلانات، والخدمات الدعائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف العبء على المواطن البسيط.



وأضاف أن مجموعة من المستثمرين عرضوا 6 مليون يورو، لإطلاق اسم محطة 1 شارع 90 على أحد خطوط قطار المونوريل كنوع من الدعاية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتخفيض تذكرة القطار المونوريل 20%، مضيفً أن الرئيس السيسي طلب من الشركة التي تنفذ مشروعات السكة الحديد، تحويل عربات الدرجة الثالثة العادية إلى مكيفة، بتكلفة 500 مليون دولار، مضيفا أن الشركة رحبت بطلب الرئيس السيسي.



واستطرد وزير النقل أن الدولة تسعى إلى توفير خدمات عالية الجودة إلى جميع مواطنيها بسعر مناسب، موضحا أنه تم رصد مليار و16 مليون دولار لتطوير منظومة عربات الدرجة الثالثة بالسكة الحديد.

