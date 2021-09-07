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لميس الحديدي: شبكة الطرق الجديدة غيرت شكل الحياة في مصر

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قالت الإ علامية لميس الحديدي، إن شبكة الطرق شهدت عمليات تطوير بشكل كبير جدًا، معقبة: "أي حد مسافر على الطرق أو ينتقل من مدينة لأخرى، سيلمس هذه التغيرات وهذا الكم من التطوير".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "أنا شخصيًا كان عندي كذا مشوار من مدينة السادس من أكتوبر حتى مصر الجديدة، ولمست ده بنفسي والصراحة اصبح هناك محاور مرورية تقلص المدة التي كنا نستغرقها في التحرك إلى نصف ساعة في مقابل ساعة ونصف في السابق، وهذا يعني أن منظومة الطرق الجديدة غيرت شكل البلد".

وأضافت أن هذه النقلة النوعية في شبكة المواصلات تسهم بشكل كبير في تغيير الحياة سواء من ناحية الوقت، أو استهلاك البنزين وسرعة إنجاز العمل وذلك عبر جهد من شركات الدولة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد تفقد صباح اليوم الثلاثاء، ميناء الإسكندرية البحري ويطلع علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بميناء الإسكندرية لمتابعة اصطفاف عربات قطارات المونوريل، وعربات المترو، والقطار السريع، التى وصلت إلى أرض ميناء الإسكندرية، لتدخل الخدمة فور انتهاء أعمال الإنشاءات والمشروعات، التى تجرى على قدم وساق.

الكلمات المفتاحية

مصر شبكة الطرق المونوريل اخبار مصر

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