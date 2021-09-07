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"الرقابة المالية" تدرس زيادة زمن جلسة التداول في البورصة المصرية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
قالت مصادر في هيئة الرقابة المالية، إنه تم الترحيب بمقترح تقدمت به اللجنة الاستشارية لسوق المال لزيادة زمن جلسة التداول بالبورصة المصرية لمدة نصف ساعة، على أن تبدأ التعاملات في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بدلاً من العاشرة صباحاً والإغلاق في الثانية والنصف ظهراً.


وأضافت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب اجتماع عقد ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة إسلام عزام نائب رئيس الهيئة بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد عبدالرحمن لمناقشة الآليات الجديدة للتداول بالبورصة، أن الهيئة تتجه للموافقة على هذا المقترح.

وأوضحت المصادر، أنه تم الاتفاق خلال الإجتماع على عدد من المقترحات، منها: رفع الحد الأدنى لتغيير سعر الإقفال المتحرك للسهم إلى 250 الفاً بدلاً من 100 ألف جنيه، ووضع معايير إضافية لحساب سعر الإقفال بجلسة المزايدة.

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مواعيد التداول زمن التداول بالبورصة المصرية الرقابة المالية البورصة مصر

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