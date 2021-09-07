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أصغر رحالة مصرية: " أهلي كانوا متحفظين على فكرة خروجي"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت رحمة عرفة، أصغر رحالة مصرية، إنها ولدت وعاشت في السعودية 9 سنوات، وكان هناك الكثير من التحفظ على خروجها بمفردها من قبل أهلها، معقبة: "فكرة إني أنزل لوحدي للسوبر ماركت كان عليها تحفظ من قبل أهلي".

وتابعت "عرفة"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنها عندما عادت لمصر، ودخلت للجامعة حصلت على قدر أكبر من الحرية بسبب الأنشطة الطلابية والذهاب للجامعة بمفردها.

وأشارت إلى أنها تدربت في شركة ناشئة، واستطاعت أن تثبت نفسها، بسبب عدم وجود قدر كبير من العاملين، وبسبب هذه الشركة سافرت لمتابعة الكثير من المشروعات في بعض المحافظات.


الكلمات المفتاحية

مصر اصغر رحالة مصرية

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