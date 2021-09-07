فرج عامر: كنت أتمنى استمرار أحمد عبد القادر مع سموحة

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة على أنه كان يتمني استمرار أحمد عبد القادر حمدي في النادي السكندري ولكنه ليس قراره.





وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي أنه لاعب جيد ومميز ورائع جدا وكنت أتمنى استمراره للموسم المقبل لكن القرار يخص الأهلي وأحمد عبدالقادر نفسه.





وأكمل:" أحمد عبدالقادر كان سيزيد مستواه مع الوقت وسيصل لأعلي مستوى له وسيكون له شأن أخر".





كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة تفاصيل صفقة استعارة أحمد عبدالقادر حمدي من الأهلي خلال الموسم الماضي .





وقال فرج عامر في تصريحات عبر قناة الأهلي أنه تحدث فقط مع محمود الخطيب رئيس الأهلي بشكل شخصي ولم يتكلم مع أي شخص أخر.





واضاف:" تحدثت بشكل شخصي مع محمود الخطيب عن أن هناك ناشئ عائد من التشيك لديه في الأهلي يملك مهارات جيدة وهو يريده في سموحة وهو احمد عبدالقادر".





وأوضح:" أنه طلب استعارته من الأهلي لمدة موسمين ولكن الخطيب أشترط أنه إذا أحتاج الأهلي له بعد الموسم الأول يعود له".





وتابع:" أحمد عبد القادر لاعب مميز وكنت أعلم قدراته ومهارته وطريقته ولم أفقد ثقتي فيه نهائياً رغم أنه لم يشارك في المباريات الست الأولى بالدوري".





واختتم بأن أحمد سامي المدير الفني عقد جلسة مع اللاعب وقتها ونجح في تحفيزه وإعداده نفسيًا.



