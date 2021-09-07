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فرج عامر: كنت أتمنى استمرار أحمد عبد القادر مع سموحة
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:05 م
علي نبوي
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة على أنه كان يتمني استمرار أحمد عبد القادر حمدي في النادي السكندري ولكنه ليس قراره.
وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي أنه لاعب جيد ومميز ورائع جدا وكنت أتمنى استمراره للموسم المقبل لكن القرار يخص الأهلي وأحمد عبدالقادر نفسه.
وأكمل:" أحمد عبدالقادر كان سيزيد مستواه مع الوقت وسيصل لأعلي مستوى له وسيكون له شأن أخر".
كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة تفاصيل صفقة استعارة أحمد عبدالقادر حمدي من الأهلي خلال الموسم الماضي .
وقال فرج عامر في تصريحات عبر قناة الأهلي أنه تحدث فقط مع محمود الخطيب رئيس الأهلي بشكل شخصي ولم يتكلم مع أي شخص أخر.
واضاف:" تحدثت بشكل شخصي مع محمود الخطيب عن أن هناك ناشئ عائد من التشيك لديه في الأهلي يملك مهارات جيدة وهو يريده في سموحة وهو احمد عبدالقادر".
وأوضح:" أنه طلب استعارته من الأهلي لمدة موسمين ولكن الخطيب أشترط أنه إذا أحتاج الأهلي له بعد الموسم الأول يعود له".
وتابع:" أحمد عبد القادر لاعب مميز وكنت أعلم قدراته ومهارته وطريقته ولم أفقد ثقتي فيه نهائياً رغم أنه لم يشارك في المباريات الست الأولى بالدوري".
واختتم بأن أحمد سامي المدير الفني عقد جلسة مع اللاعب وقتها ونجح في تحفيزه وإعداده نفسيًا.