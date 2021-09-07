عضو "اقتصادية النواب": الرئيس لديه نظرة ثاقبة في تدشين المشروعات

ثمن المهندس علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية، موضحًا أنها إضافة كبيرة تزيد من سعه الاستيراد، وتضع مصر ضمن التصنيف العالمي للموانئ.



الإنجازات تعود بالنفع على المواطن



وقال "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"الفجر": الإنجازات العديدة التي تتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تدشين المشروعات العملاقة تعود بالنفع والإيجاب على المواطن المصري، وتزيد من تحسين المستوى المعيشي له، مؤكدا أن ما يقوم به الرئيس من إنجازات لا يخفى على أحد.



نظرة السيسي المستقبلية

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس يدشن المشروعات في كافة المحافظات دون استثناء، ويقيم بنية تحتية على مستوى عال من الكفاءة، ويهتم بكافة المجالات الصحية والتعليمية والطاقة والكهرباء والتنقيب عن البترول، موضحًا أن التنوع في مثل هذه المجالات لم تشهده مصر منذ فترة بعيدة وحتى تولي الرئيس السيسي الحكم.



وتابع: الرئيس السيسي لديه حكمة ونظرة مستقبلية في افتتاح المشروعات، بهدف وضع مصر على خارطة الطريق وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل وتقليل البطالة، وزيادة الدخل، فهي نظرة مستقبلية ثاقبة للرئيس للنهوض بالمجال الاقتصادي التي لم تشهده مصر والعالم من قبل.











