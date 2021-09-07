Advertisements

عضو "اقتصادية النواب": الرئيس لديه نظرة ثاقبة في تدشين المشروعات

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
ثمن المهندس علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية، موضحًا أنها إضافة كبيرة تزيد من سعه الاستيراد، وتضع مصر ضمن التصنيف العالمي للموانئ.

الإنجازات تعود بالنفع على المواطن

وقال "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"الفجر": الإنجازات العديدة التي تتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تدشين المشروعات العملاقة تعود بالنفع والإيجاب على المواطن المصري، وتزيد من تحسين المستوى المعيشي له، مؤكدا أن ما يقوم به الرئيس من إنجازات لا يخفى على أحد.

نظرة السيسي المستقبلية
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس يدشن المشروعات في كافة المحافظات دون استثناء، ويقيم بنية تحتية على مستوى عال من الكفاءة، ويهتم بكافة المجالات الصحية والتعليمية والطاقة والكهرباء والتنقيب عن البترول، موضحًا أن التنوع في مثل هذه المجالات لم تشهده مصر منذ فترة بعيدة وحتى تولي الرئيس السيسي الحكم.

وتابع: الرئيس السيسي لديه حكمة ونظرة مستقبلية في افتتاح المشروعات، بهدف وضع مصر على خارطة الطريق وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل وتقليل البطالة، وزيادة الدخل، فهي نظرة مستقبلية ثاقبة للرئيس للنهوض بالمجال الاقتصادي التي لم تشهده مصر والعالم من قبل.





الكلمات المفتاحية

ميناء الإسكندرية تطوير ميناء الاسكندرية الفجر الرئيس السيسي الاسكندريه

أخبار تهمك

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 19 ساعة

تصريحات مُثيرة من مصطفى البدري بعد الانضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 8 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة تأجيل مباراة البرازيل والأرجنتين

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"برلماني": رسائل الرئيس في افتتاح مجمع مصانع بني سويف كانت مباشرة

جسر للتواصل مع الدولة.. البرلمان يشيد بمؤتمرات الشباب وباهتمام الرئيس بأجيال المستقبل (تقرير)

برلماني: السيسي يسير في طريق التنمية والإصلاح رغم الظروف والتحديات

إنجازات رغم التحديات.. برلمانيون: مشروع "الروبيكي" نقله حضارية في صناعة الغزل

عضو بمجلس الشيوخ: دعوات التظاهر في 20 سبتمبر هزلية ومدفوعة من الخارج

برلمانيون يشيدون بافتتاح مدينة الدواء: مشروع عملاق يصب في مصلحة المواطن ويقضي على الاحتكار

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:00 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

11:00 ص

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements