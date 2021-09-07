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تصريحات إنريكي قبل مواجهات كوسوفو بتصفيات كأس العالم

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
وكالات
حذر المدير الفني لإسبانيا، لويس إنريكي مارتينيز، اليوم الثلاثاء، من خطورة منتخب كوسوفو، حيث أكد أنهم يواجهون "أحد أصعب مباريات المجموعة"، بسبب ضورة فوز "الماتادور" بالنقاط الثلاث لزيادة الضغط على السويد.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة التي تقام على ملعب فاضل فوكري في بريشتينا عاصمة كوسوفو "علينا أن نتجرد من أي عوامل خارجية، ونحاول السيطرة على المباراة قدر المستطاع. الفوز بالمباريات بات أمراً صعباً، مع اقتراب الجولات الأخيرة من التصفيات. اللعب تحت ضغوط الفوز دائما أمر مختلف. هناك طريقة واحدة فقط للضغط (على السويد) وهي الفوز، وسنلعب غدا أحد أصعب مباريات المجموعة، وأتمنى أن أكون مخطئاً".

وفضل المدرب الأسبق لبرشلونة التركيز على فريقه دون تشتيت الانتباه بمواجهة اليونان والسويد، والتي ستكون حاسمة في مشوار تصدر المجموعة.

كما تحدث مدرب "الماتادور" عن مزايا منافسه في مباراة الغد، منتخب كوسوفو.

وقال في هذا الصدد "عندما لا يتراجع فريق للخلف، ويضغط بشكل عال بمساعدة مؤازرة جماهيره، فعليك إما أن تكون حاسماً في إنهاء الهجمات، أو ستُسرق منك المباراة وتواجه خطورة حقيقية. إذا نجحت في التغلب على هذه العوامل، ستكون لك حظوظاً كبيرة في الفوز. هم يحتلون مؤخرة الترتيب في المجموعة، ولكنهم يستحقون نقاطاً أكثر من الحالية. بمشاهدته كيف يهاجم ويدافع، فقطعاً لن تكون الأمور سهلة أمام هذا الفريق".

كما أكد إنريكي جاهزية النجمين جوردي ألبا وأيمريك لابورت للمشاركة في المباراة، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه لن "يقوم بأي مخاطرة" بهما.

وشدد صاحب الـ51 عاماً على ضرورة الابتعاد عن الجوانب السلبية التي تحيط بالمنتخب، فيما يعتلق بوسائل الإعلام، حيث بعث برسالة تفاؤل مؤكداً أن إسبانيا لا تزال تمتلك مصيرها بأيديها فيما يتعلق بالتأهل للمونديال.

وبمباراتين أكثر عن السويد صاحبة المركز الثاني (9 نقاط)، تحتل إسبانيا صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط (3 انتصارات وتعادل وخسارة). 

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