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"الكهرباء" تكشف تفاصيل بناء 3 محطات لتأمين التغذية بسيناء (فيديو)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل بناء 3 محطات محولات لتأمين التغذية الكهربائية بسيناء بتكلفة تصل إلى مليار و150 مليون جنيه.

وقال "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إن هناك خطة خاصة بتنمية سيناء والمعروف أن الكهرباء أساس مهم جدًا في المشروعات التنموية وتتم بصورة ضخمة وهذا يتطلب من وزارة الكهرباء تأمين الإستراتيجية الكهربائية ليست من الآن فقط.

وأضاف أن سيناء في احتياج شديد إلى إصلاحات تنموية من محطات تحلية ومحطات مياه ومشروعات زراعية وتجمعات سكنية وبدوية وتنموية واستصلاح الأراضي وتأمين الدوائر الكهربائية بهذه المنطقة واستقرارها، موضحًا أنه سيتم العمل على محطات محولات الجهد الفائق والعالي قبل أن يتم نقلها من خلال محطات المحولات وخطوط المحولات للجهد المتوسط.

الكلمات المفتاحية

سيناء تنمية الكهرباء

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