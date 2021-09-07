Advertisements

كارتيرون : الزمالك يحتاج للاستقرار .. والإدارة الحالية تبذل قصارى جهدها

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

 

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بدور اللجنة السابقة واللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي، في مساعدة الفريق خلال الفترة الماضية بشتى الطرق من أجل تحقيق بطولة الدوري الممتاز.

 

وأضاف المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك : "الإدارتين ساعدتا الفريق على قدر استطاعتهما، وأعلم أن وجود لجان مؤقتة لا يمنحها الوقت الكافي لحل كل المشاكل لأنهم سيرحلون بعد فترة، ولكن اللجنة الحالية بقيادة الكابتن حسين لبيب تبذل قصارى جهدها لتحقيق كافة متطلبات الفريق".

 

وأوضح كارتيرون أنه يشعر بالراحة في وجود الإدارة الحالية ولكنه لا يعلم ما سيحدث بعد الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء، مضيفا أن الزمالك يحتاج للاستقرار في الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن أزمة تأجيل مباراة البرازيل والأرجنتين

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 22 ساعة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات مُثيرة من مصطفى البدري بعد الانضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 10 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ ساعتين و 44 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:00 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

11:00 ص

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements