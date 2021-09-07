الصحة العالمية: لا يجب القلق من متحور "مو"

قال إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بالصحة العالمية، إنه لا يجب القلق من متحور "مو" الذي تم اكتشافه في أمريكا الجنوبية والإكوادور، مشيرًا إلى أن انتشاره حتى الآن منحصر في دول أمريكا الجنوبية.



وأضاف "هيوتن" في حواره عبر تطبيق زووم" مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: " ليس من الواضح حتى الآن ما تأثير اللقاحات على متحور مو".



وأشار إلى أن متحور "مو" محلي في أمريكا الجنوبية ولا يجب القلق بشأنه، موضحًا أنه مازال فيروس موجود بنسبة قليلة طالما يتم الالتزام بالتدابير الاحترازية من إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.



