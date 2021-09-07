الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة
يواصل مسؤولو النادي الأهلي، تدعيماتهم بالتعاقد مع العديد
من الصفقات المتميزة، استعدادًا للموسم المقبل.
وفشل الأهلي في التتويج ببطولة الدوري المصري، وتوج الزمالك
بالمسابقة المحلية الموسم المنقضي، بعد منافسة شرسة مع غريمة التقليدي المارد
الأحمر.
وأعلن الأهلي تعاقده حتى الأن مع كل من لويس مكسيوني لاعب
فريق سيمبا التنزاني، وبيرسي تاو نجم برايتون الإنجليزي، وكريم فؤاد ظهير أيمن
النجوم، وحسام حسن مهاجم سموحة ومصطفى البدري من الإنتاج.
كما تعاقد الأهلي مساء أمس مع مصطفى البدري لاعب فريق
الإنتاج الحربي، ليكون خامس صفقات المارد الأحمر الصيفية، بجانب عودة أحمد عبد
القادر وعمار حمدي من الإعارة.
ويسعى الأهلي لتكوين فريق قوي تحت القيادة الفنية للجنوب
إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، من أجل حصد كافة الألقاب
الموسم المقبل.