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الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 

يواصل مسؤولو النادي الأهلي، تدعيماتهم بالتعاقد مع العديد من الصفقات المتميزة، استعدادًا للموسم المقبل.

 

وفشل الأهلي في التتويج ببطولة الدوري المصري، وتوج الزمالك بالمسابقة المحلية الموسم المنقضي، بعد منافسة شرسة مع غريمة التقليدي المارد الأحمر.

 

وأعلن الأهلي تعاقده حتى الأن مع كل من لويس مكسيوني لاعب فريق سيمبا التنزاني، وبيرسي تاو نجم برايتون الإنجليزي، وكريم فؤاد ظهير أيمن النجوم، وحسام حسن مهاجم سموحة ومصطفى البدري من الإنتاج.

 

كما تعاقد الأهلي مساء أمس مع مصطفى البدري لاعب فريق الإنتاج الحربي، ليكون خامس صفقات المارد الأحمر الصيفية، بجانب عودة أحمد عبد القادر وعمار حمدي من الإعارة.

 

ويسعى الأهلي لتكوين فريق قوي تحت القيادة الفنية للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، من أجل حصد كافة الألقاب الموسم المقبل.

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