تحذير عاجل من "الصحة العالمية" بعد ظهور متحور دلتا في مصر

وجه إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بالصحة العالمية، تحذيرًا إلى المصريين بشأن ظهور متحور دلتا، مشيرًا إلى أنه يمثل خطرًا على المنطقة.



وقال "هيوتن" في حواره عبر تطبيق زووم" مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن بعض الدراسات أكدت عدم فعالية عدد من اللقاحات تجاه متحور دلتا.



وأضاف "بعض متلقي اللقاح قد يصابون بمتحور دلتا ولكن الأعراض وقتها ستكون بسيطة ولا تستدعي الدخول إلى المستشفيات أو تصل إلى الوفيات وهذا تأثير إيجابي على الوضع الحالي".



وتابع "من الصعب التنبؤ بالمستقبل ولكن يمكن أن يؤثر عن طريق التدابير الاحترازية عندما نفهم الخطر يجب أن نعود إلى التدابير الاحترازية من فتح النوافذ وارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي".

