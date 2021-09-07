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لابورتا يكشف تفاصيل بند إلزامية الشراء في عقد جريزمان

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

 

كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني تفاصيل بند إلزامية الشراء في عقد الفرنسي إنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

 

وأشارت فضائيةEsport3  الإسبانية إلى أن جريزمان انتقل إلى أتلتيكو مدريد في اليوم الأخير في الميركاتو الصيفي المنصرم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع إلزامية الشراء بالإضافة إلى وجود بند تجديد فترة الإعارة.

 

وأفادت الفضائية الإسبانية بأن جريزمان خاض مع أتلتيكو مدريد 5 مواسم في فترته الأولى مع الروخيبلانكوس، خاض خلالها 257 مباراة وصنع 50 تمريرة حاسمة وسجل 133 هدفاً.

 

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها الفضائية الإسبانية:" يجب أن يلعب أنطوان جريزمان 50٪ من المباريات التي يمكنه المشاركة فيها مع أتلتيكو مدريد حتى يصبح خيار الشراء إلزامياً ".

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