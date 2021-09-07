"أبو سديرة".. يوضح فوائد تواجد ملحقين سياحيين بمكاتبنا الخارجية

أكد ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على أهمية التواجد الفعلي للمكاتب السياحية فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر والتواصل والتفاعل بشكل دائم مع الأحداث اليومية التى تحدث فى الدولة ومتابعة المتغيرات المتلاحقة التى تطرأ على الأسواق في كافة الأصعدة وهو ما يخلق معرفة تامة بكافة المؤثرات المباشرة والغير مباشرة عن حركة السوق، وهو أداة قوية ومباشرة لمتابعة وتحليل مردود ونجاح الحملات والأنشطة الترويجية التى يتم تنفيذها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من خلال تحليل الاتجاهات والتوجهات العامة فى السوق.





جاء تصريح أبو سديرة تعليقًا على تعيين أول ملحق مصري سياحي في برلين وذلك منذ عام 2017 إثر تداعيات جائحة كورونا العالمية والتي عطلت تلك الخطوة لسنوات.

وأكد أيضًا على أهمية التواصل المباشر والفعال بين القطاع السياحي الحكومي والخاص وبين شركاء المهنة في الدول المختلفة من منظمى الرحلات وشركات الطيران بالإضافة إلى أهمية التواصل مع الصحف والمجلات السياحية، لما له من أثر ايجابي مباشر على الحركة السياحية ويخلق نوع من التنسيق المشترك الذى يخدم ويصب فى مصلحة المقصد السياحى المصرى، كما أنه يعد مرجع أساسى ومباشر للرد على الاستفسارات التى تدور فى ذهن السائح قبل اتخاذ قرار السفر.





وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت عن تعيين محمد فرج كملحق سياحي بمكتب الوزارة ببرلين بألمانيا، وهو الذي بدأ حياته المهنية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى كمنسق ومسئول علاقات سياحية بقطاع السياحة الدولية ثم عمل كملحقاً سياحياً بالمكتب السياحى ببرلين ثم مديراً للمكتب المركزى المشرف على أسواق ألمانيا والنمسا وسويسرا.





مثّل مصر فى العديد من الأحداث والفعاليات الدولية، وحصل على مجموعة من البرامج التدريبة خارج مصر وداخلها من أهمها التخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات من مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP) بسويسرا الى جانب المدرسة الوطنية للقيادة بفرنسا ENA .



