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متى شعرت بأن الدوري يقترب من الزمالك؟ .. كارتيرون يجيب

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

 

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن جميع المباريات التي خاضها الفريق في الدوري الموسم المنقضي كانت صعبة، مضيفا أنه لم يتأكد من فوز الفريق باللقب إلا بعد انتهاء لقاء الانتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات البطولة.


كارتيرون يكشف عن اللحظة التي شعر باقتراب الدوري من الزمالك


وشدد المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي على أن هناك شعور داخلي ومؤشرات كان تدل على أن الزمالك يقترب من لقب الدوري مثل الفوز على فريقي طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة.

 

وأوضح أن الزمالك يستحق لقب الدوري والفريق بذل مجهودا كبيرا في الدور الثاني، وخاصة آخر 7 أسابيع ليقتنص اللقب بعد منافسة شرسة مع الفريق المنافس.

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