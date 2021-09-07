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أول تعليق من كارتيرون على عقوبة شيكابالا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

 

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تنظيم حفل تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري لم يكن يليق بنهاية بطولة كبيرة مثل الدوري المصري.

 

كارتيرون : عقوبة شيكابالا ليست عادلة

 

وأوضح المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أنه ترك الملعب بعد سوء التنظيم قبل أن يعود ليلتقط صورا تذكارية مع الفريق بعدما فكر في الأمر وقرر التواجد في الملعب بالرغم مما حدث.

 

وعلق المدير الفني للفريق  على عقوبة شيكابالا قائلا :" العقوبة ليست عادلة بكل المقاييس وأتمنى أن يتم اعادة النظر فيها من جديد بعد التظلم الذي تقدم به الزمالك، وأتذكر أنه في لقاء السوبر المحلي بالإمارات والذي فاز به الزمالك حدثت مشاكل تنظيمية أيضا ولا أدري هل هذا يحدث فقط عندما يتوج الفريق الأبيض بالألقاب؟"

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