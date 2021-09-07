برلماني: تطوير ميناء الإسكندرية حدث تاريخي

أشاد النائب أحمد شعبان، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لميناء الإسكندرية البحري، واطلاعه على عملية تطوير مرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، مؤكدًا أن الرئيس يفاجئنا بإفتتاحات لمشروعات قومية عملاقة انتهى تنفيذها دون أن نشعر بجسامة حجمها.



وقال"شعبان" فى تصريح لبوابة "الفجر" إن زيارة الرئيس السيسي لميناء الإسكندرية البحري تلقى الضوء على بعض المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها لتبين حجم ما تقوم به الدولة من مشروعات كانت شبه مستحيلة، مشيرًا إلى أنه لم تأتي ثقة الشعب المصرى فى الرئيس السيسى من فراغ وهو دائمًا لم يخيب ظنهم الحسن به أبدًا فقد لامس الرجل قلوب شعبه وملك قناعات عقولهم به حيث أنهم أيقنوا أنه يحمل داخله حلم كبير لمصر الجديدة.



وأوضح: أن التطوير الذى حدث داخل هذا الميناء التاريخي يؤكد أن الحلم الذى يحمله الرجل لمصر هو حلم مستحيل بكل المقاييس ولكنه مع الإرادة والعزيمة والإصرار التى زرعها فى نفوس كل صفوف المصريين خلفه تحول معها الحلم لحقيقة واقعة وتولدت عنها عودة الثقة للمصريين فى قدراتهم لصنع المستحيل وخلق نموذج عالمي يضارع ما حدث بدول شرق أسيا وهونج كونج وكوريا الجنوبية وغيرها.



وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن ميناء الإسكندرية الكبير (الإسكندرية - المكس - الدخيلة) والذى وعد الرئيس السيسي بأن يصبح أكبر ميناء على البحر المتوسط بنهاية 2024 بما يحتويه من مشروعات عملاقة متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر هذا الجراج المتعدد الطوابق والذى مجموع مساحته 75000 م² وبطاقة إستعابية حوالي 4000 سيارة مثال واحد عملاق يكشف حجم هذه المشروعات التى انتهى معظمها وجارى الإنتهاء من غيرها داخل الميناء.