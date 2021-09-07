المالية: الميكنة تقلص الافراج الجمركي لمدة لا تتجاوز أكثر من 4أيام



قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة وتطوير المشروعات، إن ميكنة منظومة الجمارك له أهمية كبرى واثر إقتصادي مهم، حيث أن المنظومة بدأت قبل عامين بالفعل في منظومة "نافذة" وهي الشباك الواحد في المطار، والمقصود منها: أن يلجأ المواطن إلى تقديم أوراقه في مكان واحد وشباك واحد.



وتابعت "ناصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء،: "كل الجهات موجودة في الشباك ده، وقبل ذلك في النظام القديم كان المستخدم يتوجه للجمارك لتوقيع ورقة تخص البضاعة المستوردة، فعلى سبيل المثال إذا كان يستجلب قطع غيار مثل تروس الماكينات كان يتوجب على المستورد الحصول على موافقات من جهات عديدة بخلاف الجمارك مثل الصادرات والواردات، ثم دفع رسوم هناك ثم يعود للجمارك، لدفع الرسوم".



وأضافت أن منظومة التطوير واليميكنة افرزت عن وجود مركز لوجيستي، يقضي على كافة تلك العقبات، من خلال موظف يتلقى كافة أوراق الجهات في شباك واحد، ومن خلاله يقوم بعملية نسخ "scan" للأوراق المطلوبة،وفي أعقاب ذلك تقوم كافة الجهات الرقابية بمتابعة هذه الاوراق في مكان واحد عبر المسح الضوئي الذي تم، وبالتالي يستطيع الجميع إنجاز الحلقات المطلوبة في مكان واحد فقط".



ولفت إلى أن المركز اللوجيستي فكرة أسهمت في خفض الوقت المستغرق، فإذا كان المستورد مطلوب منه الحصول على موافقة جهة واحدة فالوقت لا يستغرق يوم ونصف، وإذا كانت هناك جهات أخرى فالمتوسط الزمني لا يستغرق في المتوسط أربعة ايام.

